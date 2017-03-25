В Крыму объявили голодовку, находящиеся в СИЗО, депутат алуштинского горсовета Павел Степанченко и главный редактор печатного издания «Твоя газета» Алексей Назимов.

В заявлении о начале голодовки (имеется в распоряжении «Новой газеты») Назимов указывает, что его шестой месяц содержат в СИЗО по обвинению, которое он считает политически мотивированным.

Журналист отмечает, что следствие несколько раз переквалифицировало уголовное дело, отказываясь от ранее выдвигаемых обвинений, но суд каждый раз соглашался с позицией следователя о том, что для него, Назимова, невозможно избрать иную меру пресечения, кроме содержания под стражей.

«Требование [голодовки] – прекратить в отношении меня незаконное уголовное преследование», — говорится в заявлении журналиста.

«Голодовка — это крайняя форма протеста, вызванная невозможностью каким-либо другим способом донести свою позицию. Так, на протяжении многих месяцев Назимова обвиняли в вымогательстве коммерческого подкупа. Алексей Валентинович и я, его защитник, из раза в раз, в суде, в ходе продления сроков содержания под стражей, доказывали, что Назимов не субъект этого преступления, тем не менее, алуштинский суд неоднократно подтверждал обоснованность подозрений», —рассказал «Новой газете» адвокат Назимова Алексей Ладин.

Он отметил, что после того, как следствие переквалифицировало действия Назимова на вымогательство, «суд снова с готовностью подтвердил обоснованность подозрений в вымогательстве».

«То есть, какую бы версию не предложило следствие, суд её подтверждает», — добавил адвокат.

Задержанный вместе с Алексеем Назимовым депутат алуштинского городского совета Павел Степанченко также объявил голодовку. Эту информацию «Новой» подтвердили его родственники.

Алексей Назимов и Павел Степанченко были задержаны в октябре прошлого года. Следственный комитет обвинил их в коммерческом подкупе: якобы они просили от алуштинского единоросса Александра Рыжкова 150 000 рублей за нераспространение порочащих его сведений. Впоследствии дело было переквалифицировано на статью 163 УК РФ «Вымогательство».

Сами Степанченко и Назимов считают уголовное дело против себя реакцией на их критику в адрес действующих алуштинских властей.