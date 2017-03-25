По меньшей мере 100 человек были задержаны в Белоруссии в ходе акции оппозиции «День воли» и перед ее началом. Об этом сообщает Интерфакс.

Задолго до начала мероприятия милиция оцепила район Академии наук в Минске. Туда смогли попасть лишь немногочисленные протестующие, журналисты и сотрудники милиции.

«Попытки любой активности со стороны участников заканчивались задержаниями», — пишет агентство.

Отмечается, что кордоны были выстроены по всей ширине проспекта Независимости, а также со стороны «хвоста» колонны участников акции. Милиция блокировала людей между несколькими кордонами у площади Коласа и предлагала разойтись.

После того, как было задержано, не менее сотни человек из этой группы, ОМОН снял оцепление, а спецтехника, находившаяся на примыкающих к проспекту улицах, покинула места дислокации.

Оставшиеся оппозиционеры продолжили движение до площади Победы. Задержания продолжались.

В настоящее время акция завершилась.

Накануне в Бресте задержали одного из лидеров белорусской оппозиции Владимира Некляева. Он должен был принять участие в шествии «День воли», приуроченному к годовщине создания Белорусской Народной Республики.

Вера Юрченко