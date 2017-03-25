Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова похоронили на Зверинецком кладбище в Киеве. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

На похоронах присутствовали вдова Вороненкова Мария Максакова, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев и другие его друзья и близкие.

«Мы отомстим [за смерть Вороненкова]», — сказал Пономарев.

Максакова поблагодарила Украину за то, что она приняла их с мужем.

Накануне Мария Максакова впервые прокомментировала убийство своего мужа. Она заявила, что «ради своей любви к Денису» не собирается выстраивать никаких версий убийства.

«Не буду даже думать, кто это сделал, кто это заказал и выполнил. Ничто мне его не вернет. Понятно, что правоохранительные органы будут этим заниматься, это их работа. А я буду думать о том, что у меня есть мальчик, которому 11 месяцев. И который теперь только мой», — сказала она.

Дениса Вороненкова убили днем 23 марта в Киеве рядом со входом в отель «Премьер-палас» на перекрестке Пушкинской улицы и бульвара Тараса Шевченко.

Вороненков направлялся на встречу с другим бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым, когда в него выстрелили из пистолета ТТ. В результате перестрелки ранения получили нападавший и охранник депутата. Убийца скончался в больнице.

Позднее стало известно, что убийцей Вороненкова оказался гражданин Украины Павел Паршев, при нем было найдено удостоверение бойца Нацгвардии Украины. В Киеве выдвинули версию, что Паршев был завербован российскими спецслужбами и проходил обучение в российской школе диверсантов. В Кремле подобные утверждения назвали «абсурдом».

Вера Юрченко