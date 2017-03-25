Число задержанных в Белоруссии может превышать тысячу человек. В настоящий момент данные уточняются.

Задержанных развезли по всем отделениям милиции (в Минске их 8 —ред.), а также в изолятор временного содержания.

Известно, что только в Заводском РУВД находятся около 200 человек. Таким образом, речь может идти о тысяче задержанных.

Кроме того, в субботу правоохранительные органы взломали дверь правозащитного центра «Вясна» и задержали 58 правозащитников, в том числе иностранцев. Также задержаны журналисты белорусской «Комсомольской правды», местного отделения «Радио Свобода», газеты «Наша нива» и других изданий.

25 марта в Белоруссии должна была состояться акция оппозиции «День воли», однако милиция начала массовые задержания на подступах к месту сбора.