Адвокат Илья Новиков, представляющий интересы фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова, опубликовал новые фотографии человека в кепке, которого обвинение считает Бученковым. Новиков и «Новая газета» подтверждают вознаграждение за любую информацию о человеке с видео оперативников.

«За этот месяц у нас нашлись четыре фрагмента видео, уже приобщенного к делу, которые следователя проглядели, и на которых человек в зеленой кепке, которого они упорно считают Бученковым виден в разных ракурсах и без капюшона, который так мешал экспертизе», — написал он.

Новиков отметил, что «шансы прекратить преследование Бученкова только на том основании, что на видео не он, тают».

«То, что это не Бученков, надеюсь, очевидно уже всем. На митинг наш неизвестный пришел в компании девушки в синей футболке, они вместе проходили рамки и сидели рядом на асфальте во время "сидячей забастовки". К девушке претензий у СК нет, но может быть вдвоем их проще будет узнать», — добавил Илья Новиков.

Если вы знаете их, пишите на buchenkov2012@gmail.com или на почту редакции «Новой газеты» 2017@novayagazeta.ru.

Адвокат подтвердил, что объявленная ранее награда в 250000 рублей за настоящее имя человека в кепке остается в силе. В случае, если выяснится, что этот человек не провокатор, а обычный демонстрант, Новиков пообещал помочь ему получить политубежище.

Активист левого движения, анархист Дмитрий Бученков был задержан в Москве 2 декабря 2015 года. Его обвиняют в «участии в массовых беспорядках» (часть 2 статьи 212 Уголовного кодекса РФ) и «применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти» (часть 1 статьи 318 УК РФ) в рамках «болотного дела» в связи с событиями 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве.

Сам Бученков настаивает, что его не было на «Болотной площади» 6 мая 2012 года — он приехал из Нижнего Новгорода в Москву в этот день только поздно вечером. Защита Бученкова ранее собрала доказательства того, что Бученков и настоящий подозреваемый по «болотному делу» — разные люди. В частности, адвокат Сидоркина представляла портретное исследование фотографии мужчины на Болотной площади, которого следствие называет Бученковым, и фото самого активиста. Эксперты подтвердили, что это разные люди.

Вера Юрченко