В Чечне задержаны родственники убитых после нападения на воинскую часть №3761 чеченцев. Об этом сообщает «Кавказский узел», а также подтверждают источники «Новой газеты».

При этом в силовых структурах Северо-Кавказского военного округа «Интерфаксу» факт массовых задержаний не подтвердили.

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Однако в «Новую газету» обратился Иса Миназов и сообщил, что около полуночи 24 марта в Грозном был задержан его племянник Миназов Ризван Рамзанович 89-го года рождения. В его квартиру, в которой проживают он сам, его супруга и двое маленьких детей (2,5 года и 11 месяцев), пришли вооруженные люди в форме сотрудников силовых структур. С ними были люди в штатском. Они не представились, не предъявили ни ордер на арест, ни ордер на обыск. Ризван Миназов был задержан без объяснения причин, его телефон, компьютер, а также телефон его супруги были незаконно изъяты.

На все вопросы, чем вызван приход силовиков, сотрудник в штатском на чеченском языке сказал, что «на месте разберутся».

Через связи в правоохранительных органах родственникам Миназова удалось выяснить, что Ризвана отвезли в станицу Наурскую и что его задержание может быть связано с чрезвычайным происшествием, случившимся в ночь с 23 на 24 марта в воинской части №3761.

Родственники Ризвана Миназова планируют обратиться с официальными заявлениями на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки, председателя СКР Александра Бастрыкина и на горячую линию Департамента собственной безопасности МВД РФ с заявлением о похищении и незаконном удержании своего родственниками неустановленными чеченскими силовиками.

В ночь на 24 марта в чеченской станице Наурской восемь человек напали на воинскую часть Росгвардии. В результате столкновения шестеро нападавших были убиты, также погибли шестеро военнослужащих Росгвардии.

Как стало известно «Новой газете», нападавшие были задержаны живыми, а потом убиты выстрелом в голову.