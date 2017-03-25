В Симферополе задержан активист Дмитрий Кисиев, который выступал координатором серии одиночных пикетов против коррупции. Пикеты должны были пройти завтра, 26 марта.

Задержание произошло в кафе «Верона». Судя по аудиозаписи разговора Кисиева с полицейскими, которую активист передал в редакцию «Новой», сотрудники правоохранительных органов отказались предъявлять удостоверения, изъяли у него паспорт и потребовали выключить телефон.

Сейчас Кисиев не доступен для звонков.

Массовые акции с требованием расследовать факты коррупции, изложенные в фильме ФБК «Он вам не Димон», посвященном премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву пройдут завтра в нескольких десятках российских городов. В большей части из них акции не согласованы местными властями.