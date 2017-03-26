На митинге против коррупции во Владивостоке полицейские задержали несколько десятков человек, передает «ОВД-Инфо».

По данным портала, после акции протеста на Привокзальной площади, которая не была согласована с местными властями, были задержаны около 30 человек. Всего на митинг во Владивостоке пришли более тысячи человек.

Задержали также прошли и в других городах, где уже состоялся антикоррупционный митинг. «ОВД-Инфо» сообщает о десяти задержанных на акции в Южно-Сахаланске, шести задержанных в Комсомольске-на-Амуре, и пяти участниках протеста Хабаровске.

Напомним, массовые акции с требованием расследовать факты коррупции, изложенные в фильме ФБК «Он вам не Димон» о премьер-министре Дмитрии Медведеве, проходят сегодня в нескольких десятках российских городов. В большей части из них акции не согласованы местными властями.

Самый массовый митинг должен пройти в Москве. Столичные власти Москвы предупредили о незаконности акции.

Юлия Минеева