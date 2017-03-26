Украина готова принять участников от всех стран на песенном конкурсе «Евровидение», в том числе и представителя от России, если он не был замечен в нарушении украинского законодательства. Об этом заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в эфире «Украинского радио».

«Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена», — сказал Кириленко.

Вице-премьер Украины добавил, что Киев «надеется на такой подход со стороны России».

«Мы видим, что провокация с «Евровидением» со стороны России — это лишь небольшое звено в большой цепи провокаций и действий, которые направлены на нагнетание ситуации в Украине», — добавил он.

Ранее организаторы «Евровидения» предложили провести трансляцию выступления российской исполнительницы Юлии Самойловой по видеосвязи. В свою очередь председатель референтной группы конкурса Франк-Дитер Фрейлинг выразил надежду на то, что политическое руководство Украины не будет осуществлять запрет на поездки и найдет решение в сложившейся ситуации.

Ранее власти Украины запретили российской певице Юлии Самойловой въезд в страну на три года из-за того, что она в 2015 году выступала в Крыму, прилетев туда из Москвы. Украинское законодательство считает допустимым въезд на территорию полуострова только с Украины. Девушка является инвалидом первой группы и передвигается на инвалидной коляске.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не увидели провокации в решении отправить на конкурс «Евровидение» певицу Юлию Самойлову.