В Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке прошли митинги против коррупции, на которые вышли несколько тысяч человек.

Участники акции требуют расследовать факты, изложенные в фильме Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального «Он вам не Димон» о премьер-министре Дмитрии Медведеве. В большей части городов акции не согласованы местными властями.

В Новосибирске, по данным НГС.Новости, на акцию вышли около 2 тысяч человек. К собравшимся по Skype обратился глава оппозиционный политик Алексей Навальный. В Иркутске на митинг вышли около 1000 человек.

Одна из самых многочисленных акций прошла во Владивостоке: там на акцию протеста, по данным активистов вышли более тучи человек, при этом полиция задержала около 40 участников акции. После этого митингующие пришли к зданию ОВД, требуя освободить задержанных.

Акции протеста также прошли в Чите, Барнауле, Хабаровске, Томске, Бийске и Южно-Сахалинске. В большинстве городов полиция задерживала активистов.

Предполагается, что один из самых многочисленных митингов против коррупции сегодня пройдет в Москве. Столичные власти уже не раз предупредили о незаконности акции.