Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился выделить в 2017 году почти 1,5 млрд рублей для проектирования и строительства концертно-эстрадного комплекса детского центра «Артек». Соответствующее распоряжение опубликовано на правительства.

Из документа следует, что 1,499 млрд рублей направлено из резервного фонда правительства в Минобрнауки. В документе также уточняется, что в бюджете на 2017 год предусмотрено 3,9 млрд рублей «на реализацию проектирования, строительства и реконструкции в Международном детском центре «Артек».

«В настоящий момент эти средства распределены по объектам МДЦ «Артек» в полном объеме», — сказано в распоряжении.

Детский лагерь «Артек» был передан в федеральную собственность после присоединения Крыма к России и сейчас принадлежит Минобрнауки. Предполагается, что концертно-эстрадный комплекс сможет вместить в себя 4,5 тысячи зрителей.