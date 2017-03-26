Во время протестного митинга в Минске полиуия задержала фигуранта «болотного дела» Алексея Полиховича, сообщает правозащитный центр «Весна».

После акции в честь «Дня воли», которая прошла в Белоруссии, правозащитники опубликовали список задержанных, среди которых значатся двое граждан России. Помимо Полиховича в списке есть Ольга Р.

О причинах задержания россиян не сообщается. Также неизвестно, находятся ли они в ОВД или уже отпущены.

Акция протеста в центре Минска состоялась 25 марта. Она была приурочена к традиционному Дню воли, который каждый год отмечается в честь основания в 1918 году Белорусской народной республики. По данным правозащитников, после митинга были задержаны несколько сотен человек.

Жители протестуют против так называемого «налога на тунеядство», который ввел президент Белоруссии Александр Лукашенко. Согласно декрету, каждый гражданин Белоруссии, не имевший официального места работы более полугода, обязан уплатить налог размером более 200 долларов.