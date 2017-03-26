К этому моменту в Москве на антикоррупционном митинге задержали более 200 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Число задержанных превысило 200 человек, точных данных нет. Большое количество людей еще находятся в автобусах и доставляются в различные ОВД», — сказал он.

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Ранее полиция и Росгвардия полностью зачистили от протестующих Пушкинскую площадь. Их вытеснили на Тверскую улицу и в переулки. Среди задержанных оказался и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный. На него составили протокол по ст.20.2 КоАП РФ.

По данным МВД Москвы, на акцию протеста пришли около 7–8 тысяч человек, сами участники акции сообщают о 30 тысячах.

26 марта в российских городах проходит митинг против коррупции, организованный сторонниками ФБК и Навального. В соцсетях сообщают о десятках задержанных в разных городах. Задержания, в частности, прошли в Самаре, Казани, Махачкале, Нижнем Новгороде.