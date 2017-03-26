Украинский военный вертолет Ми-2 разбился под Краматорском. Об этом сообщил в фейсбуке пресс-центр военной операции в Донбассе.

«Сегодня в районе населенного пункта Малиновка, недалеко Краматорска, разбился военный вертолет Ми-2», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной крушения стало столкновение вертолета с линией электропередачи.

Силы поисково-спасательного обеспечения и офицеры штаба АТО прибыли для «эвакуации погибших членов экипажа» и выяснения обстоятельств и причин произошедшего.

По факту инцидента проводится проверка. Информации о погибших и пострадавших пока нет.

О факте крушения вертолета также сообщило Министерство обороны Украины.