В казанском парке «Крылья Советов» проходили одновременно две уличных акции – сторонников Алексея Навального (их собралось около полутора тысяч) и сторонников «Единой России» (таковых набралось чуть более 20 человек).

Акция «Единой России» была согласованной, и смысл ее был только в одном – занять площадку и воспрепятствовать проведению антикоррупционного митинга, который первоначально был запрещен, потом разрешен судом, а потом снова запрещен в этом парке мэрией города, намеревавшейся отправить сторонников Навального в поселок Дербышки – на самую окраину Казани.

Ввиду малочисленности собравшихся задача единороссов оказалась невыполнимой, и молодые люди в партийной униформе, не зная чем заняться, проводили опрос – раздавали листовки с вопросами типа: «Когда была создана Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации?» И требовалось угадать правильный ответ из трех приводимых дат.

Тем временем, в ста метрах от этого вялого действа сотни людей (в основном от 20 до 30 лет) скандировали: «В отставку!», «Перемен!», «Жуликов – вон из правительства!»

К микрофону подходили ораторы, едва ли не каждый из которых признавался, что он впервые вышел на митинг протеста, но нет уже сил терпеть коррупцию, от которой он лично пострадал, и не раз.

Многие читали стихи – свои и классиков. А когда один из выступавших начал: «Пока свободою горим…», – сотни голосов хором подхватили: «Товарищ, верь, взойдет она…».

Митинг поддержали партии «Яблоко» и «ПАРНАС». Руководитель регионального отделения «ПАРНАСа» Марсель Шамсутдинов заявил: «Сегодня – день гражданского возрождения нашей страны!». А спустя некоторое время к микрофону вне очереди пробился какой-то активист и объявил: «Марселя Шамсутдинова задержали!»

Собравшиеся толпой устремились к тому месту, где происходило задержание, но активиста уже увезла полиция. В дальнейшем «Новой газете» удалось связаться с Шамсутдиновым, и он сообщил, что находится в отделе полиции «Зареченский», где на него составляют протокол. Причем – не по поводу сегодняшнего митинга, а в связи с митингом пострадавших вкладчиков погоревшего Татфондбанка, который проходил еще 18 марта. Напомним, Марсель Шамсутдинов уже был оштрафован судом за одну из акций, проводимых клиентами банка.

Позже стало известно, что задержана и координатор казанского предвыборного штаба Алексея Навального Эльвира Дмитриева, подававшая заявку на сегодняшний митинг. Связаться с ней пока не удалось.