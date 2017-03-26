Соратник Навального попал в больницу после происшествия в автозаке
Соратник Алексей Навального, глава московского отделения незарегистрированной Партии прогресса Николай Ляскин попал в больницу имени Боткина с подозрением на сотрясение мозга. Это произошло после того, как в автозаке сотрудник полиции ударил его по голове. Об этом сообщил сам задержанный в своем твиттере.
Ð Ð°Ð²ÑÐ¾Ð·Ð°ÐºÐµ ÑÐ¾ÑÑÑÐ´Ð½Ð¸Ðº Ð¿Ð¾Ð»Ð¸ÑÐ¸Ð¸ ÑÐ´Ð°ÑÐ¸Ð» Ð¿Ð¾ Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ðµ. ÐÑÐ¸ÐµÑ Ð°Ð»Ð° Ð±ÑÐ¸Ð³Ð°Ð´Ð° ÑÐºÐ¾ÑÐ¾Ð¹ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾ÑÐ¸. Ð¥Ð¾ÑÑÑ Ð³Ð¾ÑÐ¿Ð¸ÑÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð¸ÑÐ¾Ð²Ð°ÑÑ. ÐÐ¾Ð´Ð¾Ð·ÑÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð½Ð° ÑÐ¾ÑÑÑÑÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¼Ð¾Ð·Ð³Ð°. pic.twitter.com/7eQGKJIGn9— ÐÐ¸ÐºÐ¾Ð»Ð°Ð¹ ÐÑÑÐºÐ¸Ð½ (@nlyaskin) March 26, 2017
26 марта в Москве и других городах России прошли массовые митинги против коррупции. В Москве власти не согласовали акцию. В итоге задержали около тысячи человек (по последним данным «ОВД-ИНфо»). Среди них есть несовершеннолетние.
Кроме этого, московское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело после того, как пострадал сотрудник полиции. Дело возбудили по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Она предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.
По словам юриста Фонда борьбы с коррупцией Виталия Серуканова, задержанных во время акции против коррупции в Москве допрашивают сотрудники Следственного комитета.
ÐÐ³Ð¾. Ð ÐÐÐ ÐÐ°Ð³Ð°ÑÐ¸Ð½ÑÐºÐ¸Ð¹ Ð½Ð°ÑÐ°Ð»Ð¸ÑÑ Ð´Ð¾Ð¿ÑÐ¾ÑÑ Ð·Ð°Ð´ÐµÑÐ¶Ð°Ð½Ð½ÑÑ Ñ ÑÑÐ°ÑÑÐ¸ÐµÐ¼ ÑÐ»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°ÑÐµÐ»ÐµÐ¹ Ð¡Ð.— ÐÐ¸ÑÐ°Ð»Ð¸Ð¹ Ð¡ÐµÑÑÐºÐ°Ð½Ð¾Ð² (@serukanov_v) March 26, 2017