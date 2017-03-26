Соратник Алексей Навального, глава московского отделения незарегистрированной Партии прогресса Николай Ляскин попал в больницу имени Боткина с подозрением на сотрясение мозга. Это произошло после того, как в автозаке сотрудник полиции ударил его по голове. Об этом сообщил сам задержанный в своем твиттере.

26 марта в Москве и других городах России прошли массовые митинги против коррупции. В Москве власти не согласовали акцию. В итоге задержали около тысячи человек (по последним данным «ОВД-ИНфо»). Среди них есть несовершеннолетние.

Кроме этого, московское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело после того, как пострадал сотрудник полиции. Дело возбудили по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Она предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

По словам юриста Фонда борьбы с коррупцией Виталия Серуканова, задержанных во время акции против коррупции в Москве допрашивают сотрудники Следственного комитета.