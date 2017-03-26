Новая газета

К задержанному подростку с астмой не пустили родителей с лекарствами

Политика

Задержанного подростка, страдающего астмой, перевозят в другой ОВД. Ранее к нему не допустили родителей с лекарством. Об этом в твиттере сообщает «ОВД-ИНфо».

Кроме этого, «Медуза» сообщает, что в Мрскве пятерых подростков заперли в автозаке у ОВД «Хамовники». По данным издания, они находятся в автозаке уже четвертый час.

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