К задержанному подростку с астмой не пустили родителей с лекарствами
Задержанного подростка, страдающего астмой, перевозят в другой ОВД. Ранее к нему не допустили родителей с лекарством. Об этом в твиттере сообщает «ОВД-ИНфо».
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Кроме этого, «Медуза» сообщает, что в Мрскве пятерых подростков заперли в автозаке у ОВД «Хамовники». По данным издания, они находятся в автозаке уже четвертый час.
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