На акции против коррупции в Москве, которая прошла 26 марта, были задержаны 1030 граждан. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Задранных на митинге развезли по 50 московским ОВД. По данным на 3:20, как минимум 120 человек по-прежнему оставались в отделениях, остальные отпущены. В полиции задержанным задавали вопросы по поводу целей посещения протестной акции и спрашивали о наличии травм в ходе задержания.

Большинство задержанных оформили по статье 20.2 КоАП РФ, которая предусматривает штраф до 20 тысяч рублей за «нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания».

Задержание сотен протестующих в России осудил Госдепартамент США. Представитель ведомства Марк Тонер выразил обеспокоенность ситуацией и призвал российские немедленно освободить всех мирных протестующих, в том числе оппозиционера Алексея Навального.

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