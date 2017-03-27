Из офиса Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве минувшей ночью вынесли технику. Об этом в твиттере сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Как рассказали сотрудники ФБК, полиция и несколько людей в штатском вынесли из офиса оргтехнику. При этом обыски проходили без адвокатов, понятых и представителей организации. Сейчас офис ФБК опечатан.

Накануне вечером полиция приехала в офис и задержала всех сотрудников ФБК. Им вменяется статья 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), суд по их делам пройдет утром 27 марта.

Под стражей на ночь остался и оппозиционер Алексей Навальный, ему инкриминируют статью 20.2.2 часть 1 (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

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