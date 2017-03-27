Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об ограничениях для водителей со стажем менее двух лет. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Новые правила запрещают водителю с небольшим стажем буксировать транспортные средства и перевозить пассажиров на мотоциклах, мопедах и мотороллерах. Помимо этого, начинающим водителям запрещается управлять автомобилями, перевозящими крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы.

Этой категории водителей также запрещают эксплуатировать транспортное средство без обязательного опознавательного знака «Начинающий водитель».

Новые правила призваны снизить уровень аварийности с участием водителей-новичков, отмечается в пояснительной записке. За их нарушение грозит административное наказание.

Юлия Минеева