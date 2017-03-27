Росреестр добивается признания незаконным строительства жилых комплексов «Шуваловский» и Dominion, так как они возведены на землях МГУ, пишет «Коммерсант».

По данным издания, Росреестра обнаружил, что еще в 2008 году 122 га земель МГУ были застроены жильем и коммерческой недвижимостью — там были возведены жилые комплексы «Шуваловский» и Dominion. Строительством занималась компания «Интеко», принадлежавшая жене бывшего мэра Москвы Юля Лужкова Елене Батуриной. Компания возвела около 800 тысяч квадратных метров, а соответствующее постановление в 2004 году было подписано Лужковым.

Согласно договору, компания-застройщик освобождалась от создания инженерной инфраструктуры, но должна была профинансировать строительство новой библиотеки и нескольких объектов МГУ.

Как пишет «Коммерсант», в сентябре 2016 года Росреестр потребовал от МГУ устранить нарушения — «то есть фактически признал объекты, размещенные на спорном участке, самовольными постройками и предписал снести их». На прошлой неделе кассационная инстанция арбитражного суда отправила дело на новое рассмотрение.

По словам источника издания в мэрии, если МГУ не сможет доказать в суде легитимность стройки, то возникнет серьезная проблема, поскольку в «Шуваловском» и Dominion все квартиры раскуплены.

В компании «Интеко» газете заявили, что удовлетворены решением кассации и отметили, что претензии Росреестра достаточных оснований под собой не имеют.

Юлия Минеева