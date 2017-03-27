Коллекторам стало сложнее взыскивать долги после вступления в силу закона о защите должников. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

Сейчас сборы просроченных долгов упали в среднем на 15–20%. Как считает глава ассоциации Борис Воронин, это связано с тем, что закон ограничивает количество контактов с должником: по новым нормам, коллекторы могут звонить должникам один раз в сутки, но не больше двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Кроме того, должник может отказаться от общения с коллектором.

По словам операционного директора ГК «Быстроденьги» Андрея Клейменова, клиенты стали чаще бросать трубки, потому что считают любой звонок коллектора нарушением закона.

Напомним, в июле прошлого года президент России Владимир Путин подписал законопроект, регулирующий деятельность коллекторов. С 1 января 2017 года коллекторы могут звонить должникам только дважды в неделю и строго в период с 8 до 22 часов. Им также запрещено угрожать применением насилия по отношению к должнику или его родственнику.

В законе также установлен срок, по истечении которого должник имеет право прекратить общение с взыскателем. После 4 месяцев после возникновения просроченной задолженности заемщик имеет право общаться с коллекторами через адвоката.