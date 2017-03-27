В Волгограде правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении полицейского на митинге против коррупции, который прошел 26 марта, передает ТАСС.

В региональном управлении МВД заявили, что дело возбудили на студента пятого курса педагогического университета.

«ОВД-Инфо» сообщало о задержанном Максиме Бальдинове. Во время разгона акции протеста в Волгограде ударил ногой полицейского. По словам координатора предвыборной кампании Навального в городе Алексея Волкова, Бальдинов подвергался давлению с требованием дать показания, что его просили напасть на полицейского.

На протестной акции в Волгограде в общей сложности были задержаны 28 человек.

«Всего составлено 32 административных протокола (на некоторых задержанных - по два протокола), уже оштрафовано 12 человек», - уточнили в МВД.

Акция против коррупции в Волгограде, как и во многих других городах России, была не согласована местными властями.