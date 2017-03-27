В Краснодаре за участие в митинге против коррупции оштрафовали инвалида второй группы (травму получил после ДТП). Об этом сообщил порталу Юга.ру адвокат Алексей Аванесян.

18-летнему юноше назначили штраф в 16 тыс. рублей.

«Будем обжаловать [приговоры]. Суд отказал истребовать видеозаписи с камер и допросить свидетелей и понятых», — заявил защитник.

Ранее о задержании юноши Аванесян рассказал в фейсбуке.

«Парень-инвалид второй группы, неделю назад исполнилось 18. Задержали его возле “Галереи ” в 15:00 где он был вместе с матерью. Сейчас три часа ночи. Ни воды, ни еды ему, ни лекарств. Дважды вызывали скорую. Обвиняют в участии в митинге. Ни свидетелей, ни видео. Допросить мать в качестве свидетеля суд отказал...», — написал он.

Дополняется

Юлия Репринцева