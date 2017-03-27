Тверской районный суд Москвы оштрафовал оппозиционного политика Алексея Навального на 20 тысяч рублей.

Такое решение суд принял, рассмотрев административное дело, открытое в отношении учредителя Фонда борьбы с коррупцией после задержания в день проведения массовой акции протеста в Москве.



Напомним, Алексея Навального задержали вскоре после начала акции против коррупции. После чего Навальный провел ночь на понедельник в отделении, а утром был доставлен в суд.

Также сотрудники правоохранительных органов задержали всех членов команды ФБК в Москве. Перед этим в офисе фонда прошли следственные действия по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Сам Навальный так прокомментировал следственные действия в офисе ФБК: «Офис ограблен: оттуда вынесли совершенно всю технику. Обыск и изъятие техники проводили неизвестные люди, неизвестно на каких основаниях. Помещение до сих пор заблокировано».

13 сотрудников ФБК (все, кто был в офисе во время трансляции) до сих пор задержаны. Офис ограблен: оттуда вынесли совершенно всю технику.

13 сотрудников ФБК продолжают находиться в отделении полиции.

Всего в ходе акции протеста в Москве были задержаны 1030 граждан, сообщили специалисты ОВД-Инфо. Большинство задержанных оформили по статье 20.2 КоАП РФ, которая предусматривает штраф до 20 тысяч рублей за «нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания».

26 марта в Москве и других городах России прошли массовые митинги против коррупции «Он нам не Димон». В Москве власти не согласовали акцию. В итоге в столице, по последним данным «ОВД-Инфо», задержали около тысячи человек. Среди задержанных, как в Москве, так и в других городах, есть несовершеннолетние.

Сам премьер-министр Дмитрий Медведев в день антикоррупционных акций протеста катался на лыжах. В ответ на вопрос одного из подписчиков в инстаграме о том, как премьер-министр провел день, тот написал: «Неплохо, на лыжах покатался».