Представители федерального государственного телеканала «Россия-24» объяснили, почему проигнорировало массовые митинги против коррупции, прошедшие накануне по всей России. Журналисты телеканала посчитали, что «как медийный контент» происходившее было «шлаком».

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Более того, когда один из комментаторов выразил мнение, что игнорирование подобных событий может привести к жертвам, сотрудники телеканала ответили: «Тогда и покажем».

Зрителям, пожелавшим узнать про протестные митинги, на «России-24» посоветовали посмотреть Youtube.



Накануне многие участники протестных акций и журналисты обратили внимание, что большинство российских телеканалов практически никак не заметили происходящее в своих новостных эфирах.

Напомним, только в Москве полиция задержала более тысячи человек, среди которых были и несовершеннолетние. Вечером в воскресенье стало известно, что к задержанному подростку, который страдает астмой, не допустили родителей с лекарствами.

26 марта в Москве и других городах России прошли массовые митинги против коррупции. В Москве власти не согласовали акцию.