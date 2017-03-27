Сотрудники правоохранительных органов задержали в Симферополе гражданских активистов, планировавших пикеты против коррупции. Об этом «Новой газете» сообщил координатор крымских сторонников Алексея Навального Дмитрий Кисиев.

«Меня задержали около 10:30 утра на улице Павленко, когда я направлялся на площадь, чтобы провести пикет, — рассказал он. — Задержание проводили трое сотрудников полиции. Доставили в РОВД Центрального района Симферополя, оттуда — в суд Железнодорожного района. Дали административный арест десять суток по статье 19.3 КоАП “Неповиновение законному требованию сотрудника полиции”, сейчас я в ИВС [изоляторе временного содержания]. Будем это обжаловать через адвоката».

Как стало известно «Новой газете», накануне также был задержан активист Алексей Ефремов. По той же статье 19.3 КоАП России суд приговорил его к штрафу в 500 рублей.

В Симферополе 26 марта должны были состояться одиночные пикеты с требованием расследовать факты, изложенные в фильме Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон». Сторонники Навального планировали выйти к зданию Совета министров Крыма, однако в результате задержаний сделать этого не получилось, а вместо них свою акцию у Совмина провели сторонники «Единой России».