В Нижнем Новгороде составили протоколы на пятерых родителей школьников, которых задержали на акции протеста. Протоколы составили по статье 5.35 КоАП России — о неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Кроме этого, на 39 участников митинга составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 20.2 КоАП РФ. Еще пятерым участникам акции протеста грозит наказание за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (ст.19.3 КоАП РФ).

Суд рассмотрит протоколы об административных нарушениях, составленные на участников митинга, 27 марта.

В Нижнем Новгороде акция против коррупции не была согласована с властями. Всего, по официальным данным, в ней приняли участие около 400 человек.