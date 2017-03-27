Первомайский районный суд Краснодара арестовал десять участников митинга против коррупции, прошедшего в городе накануне, сообщает адвокат Марина Дубровина.

Сообщается, что восемь человек обвинили по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и двоих — по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении).

Активистам назначено наказание в виде административного ареста на 10 и 15 суток, одна из подсудимых получила штраф 1000 руб.

Как уточняет Дубровина, у одного из задержанных были проблемы с сердцем, из здания суда его увезли на скорой в сопровождении сотрудника полиции. Однако через два часа он позвонил и сказал, что его не госпитализировали, а «в таком состоянии везут отбыть административный арест».

Ранее «Новая газета» сообщила, что в Краснодаре за участие в митинге против коррупции оштрафовали инвалида второй группы.

В Краснодаре на акции «Он вам не Димон» в общей сложности могли быть задержаны до 200 человек. Протестующих разгоняли дымовыми шашками.

Протестная акция 26 марта, которая прошла в десятках российских городов, ознаменовалась многочисленными задержаниями, в том числе несовершеннолетних. Ранее «Новая газета» сообщала о том, что в Москве многие из пришедших на акцию оказались школьниками и студентами младших курсов.

После сообщений о задержании людей стала появляться информация о подростках. Так, в Москве к задержанному подростку, больному астмой, не пустили родителей с лекарствами. В другом случае пятерых подростков как минимум на четыре часа заперли в автозаке.

В Волгограде на студента пятого курса педагогического университета возбудили уголовное дело за участие в протестной акции.

Андрей Дубровский