Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что несовершеннолетним участникам протестных акций, которые прошли в минувшее воскресенье, обещали дать деньги в случае их задержания.

«Есть информация, что несовершеннолетним участникам акциям в Москве в случае их задержания сулились денежные награды. Есть определенные подтверждения этому. Если органы защиты правопорядка подсчитают необходимым, подтверждения этому будут предоставлены общественности», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле уважаютправо людей высказывать гражданскую позицию, но когда это проходит в формате, «который предусмотрен действующим законодательством».

«Но мы не можем проявлять такого же уважения к тем, кто сознательно вводит людей в заблуждение и кто сделал это вчера и накануне, спровоцировав незаконные действия. Мы не можем относиться с уважением к тем, кто сознательно вводил в заблуждение несовершеннолетних, том числе, детей, суля, в том числе, какие-то награды. И подвергая порою их жизни опасности», — подчеркнул он.

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