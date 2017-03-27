В Санкт-Петербурге после начала бессрочной акции протеста дальнобойщиков задержали председателя Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрея Бажутина.

«Было решение суда по лишению меня водительского удостоверения. У нас была четкая линия защиты. В некоторых случаях я даже не был за рулем. Несмотря на это, суды лишили меня прав. Мы подали кассацию. В момент рассмотрения я находился в другом суде. Я позвонил в суд, попросил о переносе. Но с тех пор повестки так и не было. Сегодня меня остановили сотрудники ДПС и выяснилось, что я лишен прав», — рассказал сам Бажутин «Новой газете».

В понедельник в регионах России начались бессрочные акции протеста дальнобойщиков против системы сбора платы за проезд по федеральным трассам «Платон». Например, в Петербурге в акции принимают участие уже 300 грузовиков. Протестующие остановили фуры на обочине и собираются стоять до тех пор, пока систему «Платон» не отменят.

Председатель вологодского отделения ОПР Надежда Куражковская рассказала «Новой газете»: «Мы с 10 утра стоим перед въездом в город на трассе А-114 “Вологда – Новая Ладога”. На данной момент в колоне 50 грузовиков и еще подтягиваются. Акция бессрочная. Наши требования не выполнены и мы будем стоять до победного. Пока все спокойно, полиция нам не препятстввует».

Председатель ОПР в Костроме Алексей Рожков также подтвердил, что дальнобойщики в городе присоединились к акции.

«Утром было около 20 легковых машин, сейчас уже меньше. Грузовиков два, еще два ожидаем. У нас немного машин, так как накануне, 20 марта, город закрыли для проезда больших машин. Это происходит ежегодно, такие ограничения вводятся на период весенней распутицы. Полиция никак не препятствует, подходят, беседуют. Машины проводят одиночные пикеты — они встали с плакатами на расстоянии друг от друга», — рассказал он.

По данным местных СМИ, акция также проходит в Оренбургской области, Астраханской области, Амурской области, в Удмуртии.

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В Оренбургской области около 20 фур и примерно столько же легковушек выехали на акцию протеста. Машины встали по обочинам в районе Заречья, колхоза имени Ленина.

В Благовещенске (Амурская область) около 30 большегрузных автомобилей выстроились на обочине вдоль Новотроицкого шоссе на окраине города.

В Удмуртии на пермской развилке Можгинского тракта выстроились в ряд несколько грузовиков.

Ранее Объединение перевозчиков России объявило, что 27 марта пройдет акция дальнобойщиков: на сайте акция анонсирована как минимум в девяти городах России.

Акция была запланирована, несмотря на то, что премьер-министр Дмитрий Медведев 24 марта подписал постановление о повышении тарифа системы «Платон» только на 25%, тогда как ранее плата должна была увеличиться вдвое. Таким образом, размер платы для большегрузов с 15 апреля за километр пути составит 1,91 рубля, а не 3,06 рубля, как планировалось ранее.