Тверской районный суд Москвы поместил оппозиционного политика Алексея Навального под арест на 15 суток за «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

На подготовку к заседанию суд дал защите Навального пять минут. Адвокат Ольга Михайлова попросила суд перенести заседание, ссылаясь на то, что пяти минут на сбор доказательств ей не хватит, однако суд отказался удовлетворить это ходатайство. Тогда Михайлова заявила отвод, найдя решение судьи необоснованным. Но и тут суд не нашел оснований для отвода.

Как рассказала пресс-секретарь Навального, еще до вынесения решения приставы обсуждали, как коллеги политика смогут передать ему сумку с вещами в спецприемник.

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Это уже второе административное дело, рассмотренное в отношении Навального по итогом массовой акции протеста, прошедшей накануне.

Ранее в понедельник тот же суд оштрафовал политика на 20 тысяч рублей по другой статье КоАП — нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

При этом адвокат Навального в суде указывала, что полицейские, производившие задержание, подменили протоколы. Отмечалось, что в первоначальном варианте протокола Навальный обвинялся только по 20.2 — статье, не предполагающей административный арест.

Напомним, Алексея Навального задержали вскоре после начала акции против коррупции. После чего Навальный провел ночь на понедельник в отделении, а утром был доставлен в суд.

Также сотрудники правоохранительных органов задержали всех членов команды ФБК в Москве. Перед этим в офисе фонда прошли следственные действия по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Сам Навальный так прокомментировал следственные действия в офисе ФБК: «Офис ограблен: оттуда вынесли совершенно всю технику. Обыск и изъятие техники проводили неизвестные люди, неизвестно на каких основаниях. Помещение до сих пор заблокировано».

13 сотрудников ФБК продолжают находиться в отделении полиции.

Всего в ходе акции протеста в Москве были задержаны 1030 граждан, сообщили специалисты ОВД-Инфо. Большинство задержанных оформили по статье 20.2 КоАП РФ, которая предусматривает штраф до 20 тысяч рублей за «нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания».

Тверской районный суд Москвы оштрафовал оппозиционного политика Алексея Навального на 20 тысяч рублей за участие в антикоррупционной акции.

Такое решение суд принял, рассмотрев административное дело, открытое в отношении учредителя Фонда борьбы с коррупцией после задержания в день проведения массовой акции протеста в Москве.

Решение вынесено по статье 20.2 КоАП — нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Следом суд рассмотрит дело по статье 19.3 — неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, которая предполагает наказание до 15 суток ареста.

Адвокат Навального в суде указывала, что полицейские, производившие задержание, подменили протоколы. Отмечалось, что в первоначальном варианте протокола Навальный обвинялся только по 20.2 — статье, не предполагающей административный арест.

Напомним, Алексея Навального задержали вскоре после начала акции против коррупции. После чего Навальный провел ночь на понедельник в отделении, а утром был доставлен в суд.

Также сотрудники правоохранительных органов задержали всех членов команды ФБК в Москве. Перед этим в офисе фонда прошли следственные действия по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Сам Навальный так прокомментировал следственные действия в офисе ФБК: «Офис ограблен: оттуда вынесли совершенно всю технику. Обыск и изъятие техники проводили неизвестные люди, неизвестно на каких основаниях. Помещение до сих пор заблокировано».

13 сотрудников ФБК продолжают находиться в отделении полиции.

Всего в ходе акции протеста в Москве были задержаны 1030 граждан, сообщили специалисты ОВД-Инфо. Большинство задержанных оформили по статье 20.2 КоАП РФ, которая предусматривает штраф до 20 тысяч рублей за «нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания».

26 марта в Москве и других городах России прошли массовые митинги против коррупции «Он нам не Димон». В Москве власти не согласовали акцию. В итоге в столице, по последним данным «ОВД-Инфо», задержали около тысячи человек. Среди задержанных, как в Москве, так и в других городах, есть несовершеннолетние.

Сам премьер-министр Дмитрий Медведев в день антикоррупционных акций протеста катался на лыжах. В ответ на вопрос одного из подписчиков в инстаграме о том, как премьер-министр провел день, тот написал: «Неплохо, на лыжах покатался».