Обвинение попросило отправить Максима Панфилова, обвиняемого в участии в массовых беспорядках на Болотной площади в Москве в мае 2012 года, на принудительное лечение, передает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Сергея Панченко.

«Представитель прокуратуры в ходе прений сторон попросила применить к моему подзащитному меры медицинского характера в виде принудительного лечения», — рассказал защитник.

Панченко в ответ предложил суду отправить его подзащитного на амбулаторное лечение по месту жительства.

Об этом стало известно в ходе прений, которые 27 марта прошли в закрытом режиме: ранее адвокаты Панфилова огласили сведения о его заболеваниях, содержащие медицинскую тайну.

По мнению прокурора, вина Панфилова по уголовному делу доказана в полном объеме. Аргументируя необходимость направления обвиняемого на принудительное лечение, прокуратура напомнила, в институте имени Сербского Панфилова признали невменяемым — у него диагностирован синдром Туретта — генетическое расстройство центральной нервной системы.

Защита выражала сомнение по поводу объективности экспертизы, но суд отклонил ходатайство о повторном обследовании Панфилова.

Максима Панфилова обвиняют по статьям «участие в массовых беспорядках» и «применение насилия в отношении представителя власти». По версии следствия, во время акции протеста на Болотной площади 6 мая 2012 года Панфилов якобы препятствовал задержанию «агрессивно настроенных граждан» и ударил сотрудника полиции, пытаясь сорвать с него каску.

Ольга Просвирова