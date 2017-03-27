Сенатор Елена Мизулина считает, что суррогатное материнство на коммерческой основе необходимо приравнять к торговле людьми. Об этом говорится на сайте парламентария.

По словам Мизулиной, в ряде европейских стран и некоторых штатах США суррогатное материнство уже приравнено к торговле людьми – «эксплуатации тела человека, его репродуктивных функций».

«Опыт тех стран, которые широко использовали коммерческое суррогатное материнство, обернулся тем, что там сразу появились преступные группировки, которые стали эксплуатировать функцию вынашивания», - заявила сенатор, подчеркнув, что «способность вынашивать ребенка не должна ставиться в один ряд с обыденными оплачиваемыми услугами».

Вместе с тем Мизулина отметила, что не призывает к полному запрету суррогатного материнства, потому что для некоторых семей это остается единственной возможностью иметь собственных биологических детей.

«Мы призываем к контролю коммерческой его составляющей», — подчеркнула она.

Ранее СМИ сообщили, что сенатор Антон Беляков собирается внести в Госдуму законопроект о запрете суррогатного материнства до тех пор, пока в стране не выработают комплексный подход к оказанию такого рода услуг. В частности, сенатор объяснил, что суррогатное материнство оформляется по гражданско-правовому договору, который не гарантирует строгого выполнения обязательств сторон. Также сенатор обеспокоен тем, что суррогатные матери иногда отказываются отдавать детей биологическим родителям и шантажируют их.