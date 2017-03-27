Центральный районный суд Сочи оштрафовал гражданского активиста Михаила Пчелина на 20 тысяч рублей за «организацию либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении» (часть 2 статьи 20.2 КоАП).

«Видеосъемку процесса судья Владимир Ефанов удовлетворил лишь в части при условии не снимать его самого, а в допросе даже явившихся в суд свидетелей — отказал», — рассказал «Новой газете» адвокат Михаил Беньяш.

26-летний Пчелин был администратором группы «ВКонтакте», посвященной местному митингу. Сам Пчелин настаивал, что не совершал правонарушений и не проводил мероприятий, а просто сообщал людям об акции протеста. Несмотря на это, суд постановил, что активист выплатит штраф.

Защита не согласна с решением суда и собирается обжаловать его в ближайшее время.

Уже несколько человек по всей России получили штрафы за участие в антикоррупционных митингах. В том числе, 20 тысяч рублей заплатит главный вдохновитель протестных акций — оппозиционный политик Алексей Навальный. Кроме того, Навальный также проведет 15 суток в изоляторе.

Только в Москве в воскресенье были задержаны 1030 граждан, сообщили специалисты ОВД-Инфо. Большинство задержанных оформили по статье 20.2 КоАП РФ, которая предусматривает штраф до 20 тысяч рублей за «нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания».

26 марта в Москве и других городах России прошли массовые митинги против коррупции, поводом для которых стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о российском премьер-министре.

Сам Дмитрий Медведев в день антикоррупционных акций протеста катался на лыжах. В ответ на вопрос одного из подписчиков в инстаграме о том, как премьер-министр провел день, тот написал: «Неплохо, на лыжах покатался».