В Сочи за организацию митинга против коррупции активиста оштрафовали на 20 тысяч
Ольга Просвироваглава службы информации
Центральный районный суд Сочи оштрафовал гражданского активиста Михаила Пчелина на 20 тысяч рублей за «организацию либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении» (часть 2 статьи 20.2 КоАП).
«Видеосъемку процесса судья Владимир Ефанов удовлетворил лишь в части при условии не снимать его самого, а в допросе даже явившихся в суд свидетелей — отказал», — рассказал «Новой газете» адвокат Михаил Беньяш.
26-летний Пчелин был администратором группы «ВКонтакте», посвященной местному митингу. Сам Пчелин настаивал, что не совершал правонарушений и не проводил мероприятий, а просто сообщал людям об акции протеста. Несмотря на это, суд постановил, что активист выплатит штраф.
Защита не согласна с решением суда и собирается обжаловать его в ближайшее время.
Уже несколько человек по всей России получили штрафы за участие в антикоррупционных митингах. В том числе, 20 тысяч рублей заплатит главный вдохновитель протестных акций — оппозиционный политик Алексей Навальный. Кроме того, Навальный также проведет 15 суток в изоляторе.
Только в Москве в воскресенье были задержаны 1030 граждан, сообщили специалисты ОВД-Инфо. Большинство задержанных оформили по статье 20.2 КоАП РФ, которая предусматривает штраф до 20 тысяч рублей за «нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания».
26 марта в Москве и других городах России прошли массовые митинги против коррупции, поводом для которых стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о российском премьер-министре.
Сам Дмитрий Медведев в день антикоррупционных акций протеста катался на лыжах. В ответ на вопрос одного из подписчиков в инстаграме о том, как премьер-министр провел день, тот написал: «Неплохо, на лыжах покатался».