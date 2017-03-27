Следственный комитет России (СКР) располагает оперативной информацией о предложениях вознаграждения в случае задержания за участие в несанкционированной массовой акции 26 марта в Москве. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. заявление опубликовано на сайте ведомства.

При этом в сообщении отмечается, что деньги предлагались «не только подросткам, но и другим участникам мероприятия».

В настоящее время следователи Главного управления по расследованию особо важных дел проверяют следственным путем эту информацию в рамках уголовного дела, расследуемого по ст. 213, 317 и 318 (хулиганство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, применение насилия в отношении представителя власти) УК РФ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что, по имеющейся информации, некоторые организаторы звали на акции несовершеннолетних, обещая им вознаграждение.

«Есть информация, что несовершеннолетним участникам акциям в Москве в случае их задержания сулились денежные награды. Есть определенные подтверждения этому. Если органы защиты правопорядка подсчитают необходимым, подтверждения этому будут предоставлены общественности», — сказал он.