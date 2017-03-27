В Махачкале полицейские отказались вести в суд участников митинга против коррупции, задержанных накануне, сообщил «Новой газете» один из активистов.

Утром 27 марта участники антикоррупционного митинга, отпущенные накануне из отдела полиции под расписку о явке, пришли к отделу полиции по Советскому району, откуда их должны были доставить в суд для рассмотрения дел об административных правонарушениях.

Активисты простояли у входа в Советское РОВД больше трех часов, однако, по словам одного из участников акции, правоохранители проигнорировали их присутствие, а когда они обратились к полицейскому на входе, то он отмахнулся от них и закрыл дверь, при этом сообщив, что в отделе готовятся к обеду.

Как уточняют активисты, на протестной акции 26 марта в Махачкале задержали не менее 100 человек, на всех протестующих составлены административные протоколы, а организаторы митинга Марат Исмаилов, Ольга Точеная и Всеволод Журавлев до сих пор находятся в отделе полиции. При этом в полиции протестующим сообщили, что число задержанных не превышает 60 человек.

26 марта в Москве и других городах России прошли массовые митинги против коррупции. В Москве, как и в Махачкале, власти не согласовали акцию. В итоге в столице, по последним данным «ОВД-Инфо», задержали около тысячи человек. Среди задержанных есть несовершеннолетние.

Сам премьер-министр Дмитрий Медведев в день антикоррупционных акций протеста катался на лыжах. В ответ на вопрос одного из подписчиков в инстаграмме о том, как премьер-министр провел день, тот написал: «Неплохо, на лыжах покатался».