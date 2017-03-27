Президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов опроверг информацию о своей отставке, назвав произошедший инцидент «подставой» со стороны американцев.

«Меня хотели сместить, но это не удалось сделать. Я ничего не подписывал и в отставку не ухожу. Думаю, это дело рук американцев, это называется подставой», — цитирует его слова ТАСС.

Ранее на официальном сайте FIDE появилась информация, что на состоявшемся в Афинах 26 марта заседании совета организации Илюмжинов объявил о своей отставке.