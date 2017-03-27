В компании «Яндекс» заявили, что «сознательно» не убирали новостные сюжеты об акциях протеста из топа Яндекс.Новостей. Это, по предварительным данным компании, произошло из-за «неточной» работой «алгоритма кластеризации». Он склеивает новости в сюжеты, а сюжеты — в темы.

«Пока неточная работа алгоритма кластеризации — всего лишь гипотеза; мы по-прежнему разбираемся, как 26 марта сообщения в Яндекс.Новостях собирались в сюжеты и в темы. Если ошибки и правда были, мы будем на них учиться. Однако ситуация в целом непростая — мы агрегатор, и искусственно поднимать ту или иную тему в условиях молчания крупных СМИ, очевидно, не можем», — говорится в заявлении.

В компании подчеркнули, что «никакого ручного вмешательства быть не может, работа Яндекс.Новостей по-прежнему полностью подчиняется алгоритмам». Также там отметили, что «принципы подсчета не изменились, изменился состав источников».

«В связи с принятием закона о новостных агрегаторах Яндекс.Новости с января 2017 года могут показывать на главной странице, в сюжетах и в тематических рубриках только материалы СМИ, зарегистрированных в Роскомнадзоре», — пояснили в «Яндексе».

При этом, отметили в «Яндексе», «сами новости о митинге никуда не исчезали — они оставались в Яндекс.Новостях и корректно находились поиском». Вместе с тем в компании признали: «Мы признаем, что вчера Яндекс.Новости отставали от картины дня».

26 марта во многих городах России прошли акции протеста против коррупции. При этом многие заметили, что федеральные телеканалы, а также ряд СМИ их практически не освещали. Интернет заполонили скриншоты главных страниц таких ресурсов, где среди самых важный сообщений значились новости мировой политики или данные о погоде.

Вместе с тем в Москве на акцию протеста пришли около 30 тысяч человек. Более тысячи людей задержали, среди них много несовершеннолетних.