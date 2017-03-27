Алексей Пичугина этапировали из московского СИЗО «Лефортово»
Вера Челищеварепортер, глава отдела судебной информации
Осужденного бывшего главу службы безопасности компании ЮКОС Алексея Пичугина вывезли из столичного СИЗО «Лефортово». Об этом «Новой газете» сообщила мать осужденного Алла Пичугина.
Информацию «Новой» подтвердила и его адвокат Ксения Костромина. Куда его этапируют — обратно ли в Оренбургскую область или на новое место — родным и адвокатам не сообщают.
В ноябре прошлого года мать Пичугина обратилась с открытым письмо к президенту Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил тогда, что в Кремле в курсе письма Аллы Пичугиной. Однако с тех пор никаких изменений в судьбе Пичугина не произошло. Сотрудники аппарат администрации президента переслали письмо в мэрию Москвы, откуда недавно матери сообщили, что Алексей Пичугин может сам написать прошение о помиловании.
Такое прошение Пичугин подавал еще в прошлом году после советов навестивших его в колонии главы и члена президентского Совета по правам человека Михаила Федотова и Андрея Бабушкина. Однако губернатор Оренбургской области как глава субъекта федерации, где отбывает наказание осужденный, отказал ему в помиловании.
В июле 2016 года Пичугина этапировали в Москву из колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области, где он отбывал пожизненное заключение. Этап был, предположительно, связан с делом об убийстве в 1998 году мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, которое возобновили для заочного предъявления бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому.
Пичугина по приезде в Москву следователи допросили всего один раз, от показаний он отказался. Ранее по этому делу вызывали на допрос отца Ходорковского.
С начала июля 2016 года по конец марта 2017 года Пичугин находился в СИЗО «Лефортово».
В прошлом году по делу об убийстве мэра Нефтеюганска допросили брата Алексея Пичугина Андрея. По некоторым данным, опасаясь уголовного преследования, он покинул Россию.
В 2005 году Алексей Пичугин был признал виновным в организации убийства тамбовских бизнесменов Ольги и Сергея Гориных, а также покушения на управляющего компании «Роспром» Виктора Колесова и главу управления по общественным связям мэрии Москвы Ольгу Костину. Во время второго процесса ЮКОСА в 2010 году Пичугина признали виновным в организации трех убийств и четырех покушений на убийство, в том числе в убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году.