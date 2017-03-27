Осужденного бывшего главу службы безопасности компании ЮКОС Алексея Пичугина вывезли из столичного СИЗО «Лефортово». Об этом «Новой газете» сообщила мать осужденного Алла Пичугина.

Информацию «Новой» подтвердила и его адвокат Ксения Костромина. Куда его этапируют — обратно ли в Оренбургскую область или на новое место — родным и адвокатам не сообщают.

В ноябре прошлого года мать Пичугина обратилась с открытым письмо к президенту Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил тогда, что в Кремле в курсе письма Аллы Пичугиной. Однако с тех пор никаких изменений в судьбе Пичугина не произошло. Сотрудники аппарат администрации президента переслали письмо в мэрию Москвы, откуда недавно матери сообщили, что Алексей Пичугин может сам написать прошение о помиловании.

Такое прошение Пичугин подавал еще в прошлом году после советов навестивших его в колонии главы и члена президентского Совета по правам человека Михаила Федотова и Андрея Бабушкина. Однако губернатор Оренбургской области как глава субъекта федерации, где отбывает наказание осужденный, отказал ему в помиловании.

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В июле 2016 года Пичугина этапировали в Москву из колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области, где он отбывал пожизненное заключение. Этап был, предположительно, связан с делом об убийстве в 1998 году мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, которое возобновили для заочного предъявления бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому.

Пичугина по приезде в Москву следователи допросили всего один раз, от показаний он отказался. Ранее по этому делу вызывали на допрос отца Ходорковского.

С начала июля 2016 года по конец марта 2017 года Пичугин находился в СИЗО «Лефортово».

В прошлом году по делу об убийстве мэра Нефтеюганска допросили брата Алексея Пичугина Андрея. По некоторым данным, опасаясь уголовного преследования, он покинул Россию.

В 2005 году Алексей Пичугин был признал виновным в организации убийства тамбовских бизнесменов Ольги и Сергея Гориных, а также покушения на управляющего компании «Роспром» Виктора Колесова и главу управления по общественным связям мэрии Москвы Ольгу Костину. Во время второго процесса ЮКОСА в 2010 году Пичугина признали виновным в организации трех убийств и четырех покушений на убийство, в том числе в убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году.