Росреестр отверг информацию «Коммерсанта» о том, что добивается сноса двух жилых комплексов, построенных на землях, принадлежащих МГУ. Об этом сообщает ТАСС.

В Росреестре рассказали, что в 2015 году по требованию прокуратуры провели проверку МГУ на предмет соблюдения земельного законодательства. В результате на вуз был наложен штраф в размере 700 тыс. руб., а также выдано предписание об устранении нарушения земельного законодательства. МГУ обратился в Арбитражный суд Москвы, оспорив это предписание.

В ведомстве добавили, что управление Росреестра по Москве не инициировало исков с требованием сноса жилых домов.

Там также подчеркнули, что требования о сносе объектов капитального строительства не входят в компетенцию Росреестра.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила о том, что Росреестр добивается признания незаконным строительства жилых комплексов «Шуваловский» и Dominion на землях МГУ.