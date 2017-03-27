Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отменил свой визит в России, который должен был состояться в конце марта. Визит отложен на неопределенный срок. Об этом сообщил представитель пресс-службы посольства Великобритании в России, передает РБК.

«К сожалению, мы вынуждены отложить визит министра иностранных дел Великобритании в Россию, запланированный в этом месяце, в связи с изменениями в расписании встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО» — заявили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что Джонсон «с нетерпением ждет возможности возобновления визита как можно скорее».

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «ноу-хау в дипломатии» информацию об отмене визита Джонсона в Россию.

«Какие же они интересные: о визите в Москве никто не объявлял, а отменить не забыли. Какое-то ноу-хау в дипломатии», — написала она в фейсбуке.

Борис Джонсон должен был посетить Москву по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Планировалось, что в ходе встречи они обсудят опросы урегулирования ситуации на Украине и в Сирии.

Джонсон должен был стать первым главой британского МИДа, который посетил бы Россию с официальным визитом за последние пять лет. Последний официальный визит министра иностранных дел Великобритании в Россию состоялся в мае 2012 года.

