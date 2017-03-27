Сразу после митинга против коррупции 26 марта по делу о посягательстве на жизнь сотрудника полиции были допрошен ряд задержанных людей. Об этом рассказал «Новой газете» адвокат одного из допрошенных Олег Елисеев.

«Вчера в рамках возбужденного дела по факту нападения на сотрудника полиции был допрошен ряд задержанных в месте проведения митинга лиц. Они были допрошены качестве свидетелей. К нападению не причастны и имеют алиби на время совершенного нападения», — сообщил он.

Защитник добавил, что после допроса его доверителей отпустили.

«Об остальных точно сказать не могу. В настоящее время людей в качестве свидетелей еще допрашивает Следственный комитет, но данные мне их не известны», — сказал Елисеев.

Напомним, на антикоррупционном митинге, который прошел в Москве 26 марта, пострадал полицейский. Первым об этом инциденте сообщил журналист русской службы Би-би-си Андрей Сошников. В твиттере он выложил видеозапись, снабдив ее следующим комментарием: «Мужчина ударил омоновца в полете с ноги, тот потерял сознание. Сейчас его коллеги избивают вообще всех».

Впоследствии стало известно, что сотрудника полиции госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

По данному факту московское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, пожизненного заключения или смертной казни (в России действует мораторий на применение смертной казни).