Полицейского, который пострадал на митинге против коррупции 26 марта в Москве, посетили председатель президентского Совета по правам человека Михаил Федотов и член СПЧ Кирилл Кабанов, сообщается на сайте Совета.

«Хороший скромный парень, Мы поговорили с ним о жизни, семейном положении. Он рассказал, что у него жена, дочь, еще два брата, и они все вместе живут с родителями в одной квартире. Я пообещал, что Совет будет ходатайствовать о том, чтобы ему помогли с решением жилищного вопроса», — сказал Федотов.

В ходе встречи правозащитники подарили пострадавшему мед и горный чай, который привезли из поездки по Северному Кавказу, и пожелали скорейшего выздоровления.

Ранее адвока Олег Елисеев рассказал «Новой газете», что по делу о посягательству на жизнь полицейского проводятся допросы задержанных на митинге людей. По его словам, люди допрашивают как свидетелей.

На антикоррупционном митинге, который прошел в Москве 26 марта, пострадал 33-летний сотрудник полиции.Его доставили госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Московское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, пожизненного заключения или смертной казни (в России действует мораторий на применение смертной казни).