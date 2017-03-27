Экс-начальника Казанского вокзала Сергея Донецкого признали виновным в коммерческом подкупе и приговорили к двум годам тюрьмы, а также штрафу в размере 2,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России, передает Интерфакс.

Донецкий признан виновным в трех случаях коммерческого подкупа. По данным следствия, с августа 2013 по февраль 2016 года он получил от представителей четырех арендаторов торговых площадей на территории вокзала лично и через посредника 3 млн 150 тыс. рублей незаконных денежных вознаграждений.

Взамен Донецкий якобы обещал «не принимать меры по пресечению неправомерного использования арендатором дополнительных торговых площадей».

Донецкий полностью признал вину в инкриминируемых ему преступлениях, раскаялся в содеянном и просил суд рассмотреть его уголовное дело в особом порядке. На время следствия в качестве меры пресечения ему избран домашний арест.

В марте 2016 года стало известно о задержании начальника Казанского вокзала. Уголовное дело было возбуждено по статье «получение взятки за незаконные действия». Тогда адвокат Донецкого заявила, что его подставили.

Андрей Дубровский