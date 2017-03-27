Президент России Владимир Путин встретился с главой Росгвардии Виктором Золотовым, сообщает сайт Кремля.

«Вы знаете, что у вас очень важное направление работы — поддержание общественного порядка, охрана общественного порядка, контроль за оборотом оружия, что чрезвычайно важно в сегодняшнем мире, у нас в стране в том числе», — сказал Путин, отметив, что 27 марта в России День войск национальной гвардии.

Президент также напомнил о нападении на бойцов Росгвардии в Чечне.

«И последние вылазки террористов в Чеченской Республике, где они совершили нападение на одно из подразделений Росгвардии — к сожалению, есть и погибшие с нашей стороны, прошу вас обратить внимание на поддержку семей наших товарищей, которые погибли», — добавил он.

В ночь на 24 марта в чеченской станице Наурской восемь человек напали на воинскую часть Росгвардии. В результате столкновения шестеро нападавших были убиты, также погибли шестеро военнослужащих Росгвардии. Как стало известно «Новой газете», нападавшие были задержаны живыми, а потом убиты выстрелом в голову.

Напомним, в апреле прошлого года Путин объявил о создании Национальной гвардии на базе Внутренних войск МВД. Согласно указу президента, Росгвардия должна заниматься охраной общественного порядка, бороться с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью.

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Александра Копачева