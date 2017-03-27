В Москве частично перекрыли Пушкинскую площадь из-за реставрации памятника поэту Александру Сергеевичу Пушкину, передает Интерфакс.

Ремонтные работы начнутся в апреле и продлятся до сентября 2017 года.

По информации агентства, реставрация памятника началась летом прошлого года и, по планам властей Москвы, должна была закончиться к концу 2016 года. Однако официально о завершении работ не сообщалось.

Напомним, 26 марта в Москве и других городах России прошли массовые митинги против коррупции. Всего во время акции протеста в столице, по данным ОВД-Инфо, были задержаны 1030 человек. Протестующие вышли на Тверскую улицу и Пушкинскую площадь.

Александра Копачева