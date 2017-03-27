Полицейский, который получил черепно-мозговую травму во время антикоррупционного митинга в Москве, был пострадавшим по делу «болотника» Ивана Непомнящих, передает The Village.

Ранее «Лайф» сообщал, что полицейского зовут Евгений Гаврилов. Также звали бойца 2-го оперполка ГУВД Москвы, который был потерпевшим в «болотном деле». По версии следвия, Непомнящих ударил его зонтом.

The Village нашло аккаунт Гаврилова в соцсетях. Человек на фотографиях, опубликованных на странице похож на пострадавшего полицейского с видеозаписи. Адвокат Непомнящих Ольга Динзе подтвердила, что человек с фотографий похож на свидетеля обвинения по «болотному делу».

Накануне на антикоррупционном митинге, который прошел в Москве 26 марта, пострадал 33-летний сотрудник полиции. Его доставили госпитализировали с черепно-мозговой травмой. В понедельник, 27 марта, к полицейскому пришли председатель президентского Совета по правам человека Михаил Федотов и член СПЧ Кирилл Кабанов.

В декабре 2015 года Ивана Непомнящих приговорили к 2,5 годам колонии, признав виновным по по статьям «массовые беспорядки» и «применение насилия в отношении представителя власти». Он отбывает наказание в ИК-1 Ярославской области.

Александра Копачева