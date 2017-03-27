Минобрнауки предложило ужесточить порядок получения субсидий из федерального бюджета фонду виолончелиста Сергея Ролдугина «Талант и успех», передает РБК со ссылкой на проект постановления правительства.

Ведомство предложило лишить фонд права в уведомительном порядке получать средства из бюджета и самостоятельно определять размер субсидий. Организацию обяжут ежеквартально и ежегодно отчитываться о расходах.

Помимо этого, фонд могут оштрафовать, если он не достигнет «показателей эффективности, указанных в соглашениях».

По информации РБК, с 2017 по 2019 годы фонд получит 5,6 млрд рублей. В этом году фонду будет выделено 1,6 млрд рублей, из них 1,17 млрд рублей предоставит Минобрнауки, 324 млн рублей — Минспорта и 106 млн рублей — Министерство культуры.

В мае прошлого года стало известно, что фонд «Талант и успех» получил в свое распоряжение часть пляжа в междуречье рек Мзымта и Псоу протяженностью 320 метров в безвозмездное пользование.

Образовательный фонд «Талант и успех» создан 24 декабря 2014 года российскими деятелями науки, спорта и искусства. Его учредителем и председателем правления является виолончелист Сергей Ролдугин.

Ролдугин стал одним из фигурантов доклада Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) об офшорах, которыми владеют несколько глав государств и ряд российских чиновников. Виолончелист в публикациях называется близким другом российского президента.

Александра Копачева