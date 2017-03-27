Тверской районный суд Москвы арестовал на 25 суток сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Николая Ляскина, пишет в твиттере сотрудник ФБК Георгий Албуров.

Ляскина признали виновным по статье 20.2.8 КоАП России (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения демонстрации).

Ранее в понедельник главу предвыборного штаба Леонида Волкова арестовали на 10 суток. Семь суток ареста получили сотрудница ФБК Ольга Баулина, Владислав Мосин и Владимир Бузин (отвечали за звук и IT-инфраструктуру во время трансляции — ред.), активистка Екатерина Кенарева, сотрудники ситуационного центра предвыборной кампании Навального Антон Глембо, Сергей Горкаев и Константин Широков. На этот же срок были арестованы сторонницы ФБК Екатерина Мельникова и Анна Реваненко.

Штраф в 1000 рублей получила сотрудница ФБК Мария Захарова, на пять суток арестовали еще одного сторонника ФБК Алексея Лапышева.

Ранее в понедельник Тверской районный суд Москвы арестовалоппозиционного политика Алексея Навального на 15 суток за «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Это второе административное дело, рассмотренное в отношении Навального по итогом массовой акции протеста, прошедшей накануне. Ранее в понедельник тот же суд оштрафовал политика на 20 тысяч рублей по другой статье КоАП — нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Все члены команды ФБК в Москве были задержаны накануне. Перед этим в офисе фонда прошли следственные действия по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Напомним, 26 марта в Москве и других городах России прошли массовые митинги против коррупции. Всего во время акции протеста в столице, по данным ОВД-Инфо, были задержаны 1030 человек.

Александра Копачева